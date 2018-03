Al Barcellona basta una mezzora per superare l’Athletic Bilbao. Al Camp Nou segnano Paco Alcacer all’8′ e il solito Messi al 30′. Per l’argentino è il 25° centro in campionato. Un 2-0 che non cambierà fino alla fine e che permette alla capolista, prossima rivale della Roma nei quarti di Champions League, di allungare a +11 sull’Atletico Madrid, impegnato in trasferta sul campo del Villareal. Il Barcellona allunga a 36 le giornate di imbattibilità, a due gara dal record stabilito dalla Real Sociedad (1979-1980).

SIVIGLIA KO A LEGANES – A proposito di Champions, dopo l’impresa a Old Trafford contro il Manchester United, il Siviglia torna sulla terra. Merito del Leganes che in casa supera 2-1 gli andalusi: in gol Bustinza al 41′ ed Eraso al 69′. Inutile per Montella la rete al 90′ di Layun, sei minuti prima gli ospiti erano rimasti in 10 per l’espulsione di Sarabia. In serata chiuderà la giornata Real Madrid-Girona.