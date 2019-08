PAMPLONA – Solo un pareggio per 2-2 per il Barcellona nella trasferta di Pamplona, contro l’Osasuna. Ma la partita sarà soprattutto ricordata per il primo gol in Liga del 16enne Ansu Fati, nato in Guinea-Bissau, che, dopo aver esordito in campionato contro il Betis Siviglia, adesso sarà ricordato come il più giovane marcatore della storia del club catalano, in rete all’età di 16 anni e 304 giorni. Come disposto dalla Lega, su tutti i campi è stato e sarà osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio dei match in memoria della figlia di Luis Enrique.

Il minuto di silenzio dei giocatori del Barcellona per la piccola Xana, figlia di Luis Enrique in riproduzione….

Barcellona lento e prevedibile

E’ un Barcellona lento e prevedibile quello visto a Pamplona, mentre l’Osasuna capisce di poter fare male ai campioni in carica, privi di Messi, Suarez e Dembelè. Così i padroni di casa premono e passano dopo 6′: cross dalla destra e colpo al volo di sinistro di Roberto Torres. A Pamplona, per tutto il primo tempo, i blaugrana sfoderano solo un possesso palla sterile ma nessun tiro in porta: non succedeva nella Liga dal 2016 (nel derby contro l’Espanyol). L’unico brivido è la caduta in area di Jordi Alba, il Var conferma che non esiste contatto.

Il sogno di Ansu Fati

Nel secondo tempo l’Osasuna cala, mentre riemerge il Barcellona che gioca adesso con un altro spirito, e con molti più spazi da sfruttare. Valverde toglie Semedo per Ansu Fati, con Sergi Roberto che arretra nel ruolo di terzino. Fati diventa in sei minuti il più giovane marcatore in campionato nella storia blaugrana e inverte la storia della partita. L’Osasuna ci prova con Brandon Thomas, ma Valverde pesca un altro jolly dalla panchina quando leva Rafinha e fa entrare Arthur che dopo 8′ riceve da Busquets, entra in area, rientra sul destro e ribalta il match. Ma è ancora Torres su rigore (fallo di mano in area di Piqué) a ristabilire l’equilibrio per il 2-2 finale.





