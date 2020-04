ROMA – Il campionato di serie A sembra andare verso lo stop, come l’Olanda, come la Francia. Significative le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora che ha spiegato stamattina a La7: “Oggi e domani audizioni fra Figc e la Cts, il comitato tecnico scientifico, sul protocollo medico. Il protocollo della Figc non era sufficiente, ecco perché non abbiamo consentito subito gli allenamenti, il 4 maggio… Ma io vedo un sentiero molto stretto per la ripresa del campionato. C’è incertezza ma l’alternativa all’incertezza è far seguire anche all’Italia la stessa strada di altre Paesi. Io fossi nei presidenti delle società di calcio mi preoccuperei di una ripresa sicura: consiglio al calcio un piano B. Nei prossimi giorni potremmo avere una sorpresa, visto che la Lega si riunisce di nuovo: la maggioranza dei presidenti di A potrebbe chiederci di sospendere tutto. Io fossi al posto loro penserei alla prossima stagione, inutile che i presidenti scrivano al presidente Conte, pressioni inutili, il governo deciderà insieme “.

“Io sarei folle a demonizzare il calcio, sennò il prossimo anno mancherebbero le risorse. Lo so bene. Ma gli allenamenti singoli dal 4 maggio sono impossibili e io oggi non posso dire se a metà giugno si potrà tornare a giocare. Ma se non ci sarà sicurezza anche il campionato dovrà fermarsi”. E ha attaccato di nuovo Lega e Sky che non hanno voluto le partite in chiaro (sulla Rai) in marzo, poco prima che si fermasse tutto. “Cosa accadrebbe adesso se riprendiamo e poi il giorno dopo un giocatore diventa positivo?”. Quesito che i medici e gli scienziati non hanno mai risolto.

Discriminatoria e illogica, secondo il sindacato calciatori, la decisione di non riaprire gli allenamenti individuali dal 4 maggio come per altre discipline (non di squadra). Su questo fronte l’Aic è al fianco dei presidenti che ieri, per tutto il pomeriggio, sono stati a “limare” un duro comunicato contro il governo, un appello al Premier Conte, una nota superata poi in serata dalle parole di Spadafora, che ha anche chiamato Tommasi. Ha parlato poi anche Lotito, uno dei pochi che ha il coraggio di esporsi: ma dove sono finiti i big, la Juve, il Milan, l’Inter, la Roma? E De Laurentiis, sempre così netto nel suo pensiero? La verità, come da noi scritto, è che ci sono club, in seno alla Lega di A, contrari, o quantomeno perplessi, su una riapertura del campionato. Per interessi e convinzione. La Lega, comunque, è infuriata con Spadafora, “che avesse almeno il coraggio di andare in tv e dichiarare chiusa questa annata, come hanno fatto in Francia” sostengono i “falchi”. Il ministro pare che questa tentazione l’abbia avuta di fronte alle continue pressioni di certi presidenti, da lui ben conosciuti. Pressioni nei suoi confronti e anche nei confronti di altri ministri, fra cui la Lamorgese.

Pressioni che non sono piaciute nemmeno a Malagò, oltre che ai massimi livelli istituzionali. La Lega di A chiede date certe sulla ripartenza, “che senso ha-spiegano-allenarsi il 18 maggio se poi non c’è la sicurezza di tornare in campo per il 14 giugno, data ultima per salvare questa stagione?”. Ma in questa situazione, con calciatori di nuovo positivi, altri che sono scappati all’estero, come si fa a dare certezze? Lo scontro ormai è rovente, questa potrebbe essere la settimana decisiva.

Intanto, i presidenti si sono dati appuntamento per venerdì 1 maggio, la Festa dei Lavoratori: assemblea dedicata anche alle strategie da prendere nei confronti delle tv che non pagheranno l’ultimo bimestre dei diritti, 220 milioni. A Sky spetta la quota più alta (130 milioni più Iva), poi Dazn e Img (diritti esteri). Le tv non pagheranno. La Lega farà causa, si rivolgerà al tribunale civile di Milano, ora chiuso, chiedendo un’ingiunzione di pagamento. Ma tutto dipenderà se si tornerà in campo: se si chiude la stagione (come ormai è probabile), è una tragedia per alcuni club che rischiano di non iscriversi alla prossima. Sky ha già chiesto un consistente sconto per il 20-21: alcuni presidenti vorrebbero trattare (purché venga saldata l’ultima rata). Altri sono per il pugno duro, durissimo. Il contratto in realtà è blindato, per questo e il prossimo anno (lo aveva fatto De Siervo, quando era ad di Infront Italia, advisor della Lega). Ma questa è una situazione speciale, conviene trattare. Conviene a tutti. Alle tv e i presidenti. Conviene a tutto il calcio, sino ai dilettanti, che senza i soldi della Lega di A andrebbe in crisi, forse anche in default.

Insomma, è arrivato il momento di sotterrare l’ascia di guerra: inutile il tutti contro tutti, Malagò contro Gravina (e viceversa), il ministro contro la Lega, la Lega contro la Figc, i calciatori e i presdenti contro il governo, la Lega contro le tv (e vicevera). Così si va poco lontano. Anzi, si fa la fine di Francia e Olanda che hanno chiuso tutto e arrivederci a settembre. Dei playoff e dei playout, pur consentiti e anzi caldeggiati dalla Uefa, in Lega non vogliono sentire parlare, alcuni club non accetterebbero mai. Una follia buttare all’aria così una stagione, sostengono in molti. Meglio chiudere bottega, tanto si sa già chi andrà in Champions il prossimo anno, spiegano altri. Ora siamo davvero arrivati alla resa dei conti.

Tommasi ha spiegato oggi di aver solo chiesto a Spadafora di applicare i protocolli degli sport individuali. “Vedo inverosimile che riprenda il calcio, nel rispetto dei calciatori. Non è il tennis o la Formula 1, c’è il contatto fisico”, ha spiegato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Gravina intanto ha convocato un consiglio federale per l’8 di maggio, il giorno prima la Lega Pro dovrebbe decidere di cancellare il suo campionato (oggi i medici dei club hanno ribadito di non essere in grado di rispettare il protocollo medico). La Lega B vorrebbe giocare sino ad agosto, quella Dilettanti è pronta a pensare al futuro, alla ripartenza di settembre. L’8 maggio potrebbe essere un giorno decisivo per le sorti del calcio italiano.





