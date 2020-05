ROMA – “Posso assicurare che ho sempre mantenuto un rapporto quotidiano con la Figc: la road map è chiara, il 4 maggio sono ripresi gli allenamenti individuali, il 18 auspicabilmente è prevista la ripresa tutti gli allenamenti di squadra, lo sapremo domani dopo l’incontro fra Cts e Federcalcio. Negli ultimi due giorni si è inasprito un dibattito politico e mediatico, stigmatizzato pure dale tifoserie organizzate : ma oggi è impossibile definire una data certa sulla ripresa del campionato, perché dobbiamo almeno verificare come reagirà la curva dei contagi nelle prossime due settimane, dal momento che solo due giorni fa il Paese ha avviato la graduale fase di riapertura e dovremo anche ricevere le valutazioni del Comitato tecnico scientifico. Solo allora il Governo potrà decidere, visto che il calcio non consente nè le distanze di sicurezza nè l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale”, così il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, al question time della Camera. “Io auspico comunque che si possa riprendere. Il governo ha dovuto contemperare la tutela della salute. Non ho mai cambiato linea. Al momento fanno testo quei Paesi che hanno deciso di interrompere in maniera definitiva i campionati (Francia e Olanda, ndr)”. Mentre la Bundesliga riparte, in Italia ci sono ancora dubbi. Lo stesso in Premier League. “Anche l’Inghilterra che sembrava la più pronta a riprendere ha deciso di rinviare di una settimana l’inizio degli allenamenti” ha spiegato il ministro.





La parola al Cts e un’assemblea calda di Lega Pro

Domani intanto due appuntamenti importanti. Il cts, comitato tecnico scientifica, riceve la delegazione Figc: da discutere sul protocollo che la Federazione, con i suoi esperti guidati dal professor Zeppelli, avevano presentato tempo fa. Protocollo ritenuto “insufficiente” da Spadafora e messo anche in discussione da 17 medici sociali (su 20), troppi i quesiti lasciati in sospeso. Possibile che domani arrivi il via libera per gli allenamenti collettivi dal 18 maggio ma per ora il governo non dovrebbe impegnarsi sulla ripresa del campionato (previsto per il 13-14 giugno secondo i piani della Lega di A). Il premier Conte ha promesso di esaminare la pratica-sport, i ministri Speranza e Spadafora sono molto prudenti sul fronte della ripresa. I club di calcio vorrebbero certezze: ma per ora non possono averle. Devono aspettare. Il timore di qualcuno è di buttare via soldi: dal 18 dovrebbero ripagare regolarmente gli oltre 500 calciatori (e uno come Ronaldo prende 2,5 milioni di euro netti al mese…), in più mettere in piedi una organizzazione mostruosa, fra test medici e ritiri blindatissimi. E poi, se non si torna a giocare? Intanto, sempre domani assemblea della Lega Pro: sullo stop alla stagione dovrebbero essere tutti d’accordo, meno su promozioni e retrocessioni. Il Monza di Berlusconi-Galliani è stato chiaro: se non va in B, va in tribunale. Ghirelli, comunque, sa benissimo che qualsiasi decisione deve passare dal consiglio federale, rinviato da venerdì 8 alla prossima settimana (se sarà possibile). Gravina, saggiamente, sta studiando tutte le soluzioni: piano A, B, C e D.

I piani di Dal Pino e le tv che non pagano…

Paolo Dal Pino, manager esperto, da quando è entrato a fare parte della Lega di A sta lavorando per il futuro, non solo per l’emergenza. E si è mosso subito, ancor prima dell’arrivo di questa terribile pandemia. I grandi fondi di private equity Cvc Capital Partners e Blackstone sarebbero pronti infatti ad investire nella Serie A, valutata intorno ai 10 miliardi. Secondo quanto scrive il Financial Times, il fondo americano Cvc, già proprietario in passato della Formula 1, è in trattative per l’acquisto del 20% della Lega per 2 miliardi di euro. Il negoziato sarebbe in corso già da tempo. Ma sarebbe necessario mettere mano alla legge Melandri sui diritti tv: i club intanto hanno già chiesto al governo di togliere il divieto di esclusiva, cercando così Sky a continuare ad investire. La Lega era stata anche in (lunghe, estenuanti) trattative con il colosso spagnolo-cinese Mediapro che aveva fatto un’offerta allettante (oltre 1400 milioni all’anno) e voleva mettere mano sui diritti tv: poi per lunghi mesi non se ne è saputo più nulla anche se adesso, secondo alcune fonti, Mediapro sarebbe intenzionata a riallacciare le trattative con Dal Pino-De Siervo. Blackstone invece sarebbe pronta ad un finanziamento per supportare i club in questa fase difficile. La serie A sta a galla, a fatica, grazie ai soldi delle tv (1,442 milioni all’anno): ha perso i soldi del botteghino (valore 284 milioni), con gli stadi che saranno deserti per chissà quanto tempo. Caleranno gli introiti anche del commerciale (647): meno merchandising, meno sponsor, meno magliette vendute. Sempre più i club di serie A, alcuni messi davvero male, saranno dipendenti dalle tv, e , a cascata anche tutte le serie minori entreranno in profonda crisi. Per questo adesso è scattato l’allarme rosso: Sky, Dazn e Img non hanno pagato l’ultimo bimestre di questa stagione (220 milioni). Domani si riunisce la commissione diritti tv in Lega: farà solo il punto della situazione ma la decisione se portare in tribunale le emittenti dovrà prenderla un’assemblea. Anche su questo i presidenti sono spaccati. Ma non è una novità.







