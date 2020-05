“Sì agli allenamenti di squadra dal 18 maggio. Ma con prudenza”. A dirlo, in una nota congiunta, sono i ministri della salute e dello sport Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora. “Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla Figc è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”, Il testo della comunicazione.

Nelle maglia, come ha rivelato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, “E’ stata individuata una possibile via d’uscita tecnica”. Si tratta “di una ‘bolla sterile’ nella quale entrano giocatori e staff negativi, un grande ambiente sterile senza presenza di virus: e dovranno tutti restare in isolamento, come una grande famiglia. La bolla sterile tutelerà la loro salute, e quella di chi sta con loro, ma chiede un grande sacrificio, quello dell’isolamento assoluto, e un’assunzione di responsabilità da parte della Lega calcio. E’ possibile così che dentro questo ambiente riprendano gli allenamenti di squadra”. Sul,la ripartenza del campionato invece la partita è soprattutto politica, come ammette Zampa: “Spetterà al governo valutare gli altri aspetti del problema, che non è solo sportivo ma tocca un indotto occupazionale ed economico importante: tutti temi che dovranno essere messi sul tavolo”.