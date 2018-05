Il cellulare degli spacciatori era acceso giorno e notte, funzionava come un vero e proprio call center. Le telefonate dei professionisti della città-bene si susseguivano, le consegne a domicilio erano puntuali. Da Ballarò in direzione di tutta Palermo. Ma ad ascoltare gli ordinativi c’erano gli investigatori della squadra mobile. E questa notte, è scattato un blitz: 11 persone sono finite in manette con l’accusa di aver creato un’efficiente rete di spaccio. L’ennesima operazione, negli ultimi mesi, che svela decine di clienti: la più attiva negli acquisti era un’avvocatessa, ma c’erano anche medici, ballerini e studenti fra gli assidui frequentatori del call center della droga. Uno dei tanti che operano in città. Perché il consumo di cocaina è in aumento a Palermo.

Cinquanta euro per mezzo grammo, questa la tariffa del gruppo di Ballarò. Droga apprezzata dai clienti, che chiedevano il bis. E ai più affezionati i pusher facevano sconti, o concedevano anche pagamenti a rate, questo racconta l’indagine condotta dai Falchi della Mobile. Ma era il servizio a domicilio il punto forte dell’offerta, a qualsiasi ora del giorno. “A Palermo continua ad esserci una forte domanda di droga”, dice il capo della squadra mobile, Rodolfo Ruperti. “Tanta gente non comprende che così facendo

va ad arricchire le organizzazioni criminali”.

Intanto, le indagini proseguono anche per arrivare alle fonti di approvvigionamento. I boss sono tornati a gestire il traffico, gli stupefacenti arrivano da Napoli, dalla Calabria, ma anche dal Sud America: recenti intercettazioni hanno svelato un patto fra i narcos colombiani ed esponenti mafiosi, per l’importazione di grandi quantità di cocaina, segno che il mercato criminale è in continua evoluzione.