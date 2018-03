Spaccio cocaina, legale Berti: Nicola estraneo

(Foto Fotogramma)

“Allo stato attuale Nicola Berti non è indagato” e “si dichiara del tutto estraneo all’inchiesta riguardante un traffico di stupefacenti a Piacenza”. A chiarire con l’Adnkronos la posizione dell’ex calciatore dell’Inter e della Nazionale nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Piacenza che ha portato a 8 arresti è Silvia Opici, uno dei suoi legali.

“Quello di Berti è un nome di spicco ed è naturale che ne sia stato dato risalto mediatico nelle cronache, in particolare qui a Piacenza, dove lui vive da molti anni ed è ormai inserito nel tessuto cittadino – spiega l’avvocato – Non risulta vi sia alcun elemento a suo carico, tanto che le stesse autorità competenti, come abbiamo già spiegato, hanno escluso il suo coinvolgimento”. Gli atti comunque “non sono ancora disponibili”.

Quanto al fatto che la posizione di Berti sarebbe riferita a un atteggiamento ritenuto “poco collaborativo” dalle autorità, Oppici spiega che “le autorità stesse non hanno in alcun modo chiarito in che cosa consista la pretesa collaborazione”. In ogni caso “le indagini non sono chiuse ma auspichiamo che la posizione di Berti venga chiarita e archiviata”, conclude il legale.