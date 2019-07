SOVERATO (CATANZARO) – Storia a lieto fine ma prima tanta paura per una coppia tedesca in vacanza a Soverato, rinomata località balneare della costa calabra jonica in provincia di Catanzaro. La giornata di relax in spiaggia dei turisti stranieri si era trasformata in un quarto d’ora di puro panico quando si sono resi conto di aver perso di vista il loro bambino. Dopo aver realizzato di aver bisogno di aiuto, la coppia si è rivolta al punto di soccorso riuscendo a spiegarsi in qualche modo non parlando una parola di italiano. Il team di Soverato è dotato di cani della Sics (Scuola italiana cani salvataggio): un quarto d’ora e il bambino veniva restituito alle cure dei genitori. I dettagli della storia nel post su Facebook con cui il sindaco Ernesto Lecci ha voluto lodare il team ed esaltare la sinergia uomo-animale nelle operazioni di salvataggio, con tanto di foto dei protagonisti.

“Sono orgoglioso – scrive Alecci – di aver dato avvio da tre anni al servizio di salvamento in spiaggia con i cani. Siamo pochissimi Comuni in tutta Italia. Oggi un bambino si è perso, i genitori si sono recati nel gazebo della ‘Sics’ per chiedere aiuto. Tre squadre si sono subito attivate per setacciare spiaggia e mare. Dopo un quarto d’ora di terrore – racconta ancora il sindaco di Soverato – il piccolo è stato trovato dai soccorritori a diverse centinaia di metri dai genitori, in lacrime e sotto choc”. Alecci conclude facendo “i complimenti ai ragazzi della ‘Sics’ e ai loro colleghi a 4 zampe: siete gli ‘angeli custodi’ della nostra estate in spiaggia a Soverato”.