È stata rivelata la soundtrack di Bohemian Rhapsody, il film sui Queen: 22 canzoni, tra grandi classici e qualche sorpresa.

Cresce l’attesa per la proiezione di Bohemian Rhapsody, il film che racconta la storia dei Queen, una delle band più amate nella storia della musica. È stata svelata la soundtrack integrale: 22 le canzoni scelte per accompagnare il film diretto da Bryan Singer, tra grandi classici e alcune chicche piuttosto sorprendenti.

Le canzoni del film Bohemian Rhapsody

Spiccano tra le ventidue tracce della colonna sonora di Bohemian Rhapsody le ben cinque legate alla performance al Live Aid del 1985, 21 minuti di esibizione goduriosa che relegarono ancor di più Freddie Mercury e i suoi compagni nella leggenda del rock.

A incuriosire sono però le canzoni meno famose dei Queen o quelle rivisitate. Se We Will Rock You mescola la versione in studio a quella live, più suonata, Don’t Stop Me Now presenta addirittura parti di chitarra suonate oggi da Brian May, per rendere più moderno il sound del celebre brano pubblicato nel 1978.

La traccia più particolare è pero Doing All Right, brano presente in Queen II ma che faceva parte già di un’incisione degli Smile, il gruppo di Brian May e Roger Taylor prima di conoscere Freddie Mercury. E proprio all’epoca degli Smile farà riferimento la versione presente nel film. Non a caso, per ri-registrarla, May e Taylor si sono riuniti dopo quasi 50 anni con il cantante dell’epoca degli Smile, Tim Staffell.

Bohemian Rhapsody, la soundtrack integrale

La maggior parte delle canzoni presenti nella soundtrack del film Bohemian Rhapsody è composta da canzoni celebri dei Queen, come Somebody to Love e We Will Rock You. Ma per raccontare la storia del gruppo, dagli inizi al grande successo al Live Aid, sono state scelte anche alcune tracce meno famose per i fan meno accaniti del gruppo.

Ecco l’elenco completo dei 22 brani presenti:

1 – 20th Century Fox Theme

2 – Somebody to Love

3 – Doing All Right… revisited (performed by Smile)

4 – Keep Yourself Alive (Live at the Rainbow)

5 – Killer Queen

6 – Fat Bottomed Girls (Live in Paris)

7 – Bohemian Rhapsody

8 – Now I’m Here (Live at Hammersmith Odeon)

9 – Crazy Little Thing Called Love

10 – Love of My Life (Rock in Rio)

11 – We Will Rock You (Movie Mix)

12 – Another One Bites the Dust

13 – I Want to Break Free

14 – Under Pressure (performed by Queen & David Bowie)

15 – Who Wants to Live Forever

16 – Bohemian Rhapsody (Live Aid)

17 – Radio Ga Ga (Live Aid)

18 – Ay-Oh (Live Aid)

19 – Hammer to Fall (Live Aid)

20 – We Are the Champions (Live Aid)

21 – Don’t Stop Me Now… revisited

22 – The Show Must Go On

Quando esce Bohemian Rhapsody in Italia

Il film, che vedrà protagonista Remi Malek (famoso per la serie Mr. Robot) nei panni di Freddie Mercury, sarà proiettato in anteprima mondiale il 23 ottobre 2018 alla Wembley Arena di Londra, lì dove i Queen si esibirono durante il Live Aid (e non solo).

La pellicola arriverà quindi nelle sale statunitensi a partire dal 2 novembre 2018. In Italia potremo giudicare l’atteso lavoro di Bryan Singer solo dal 29 novembre 2018.

Nel video il trailer in italiano di Bohemian Rhapsody:

