SoundCloud ha annunciato la campagna Keep the Music Going a sostegno degli autori indipendenti in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il mondo della musica si muove per affrontare l’emergenza Coronavirus e la relativa crisi economica. Dopo la SIAE, anche SoundCloud ha annunciato una campagna a sostegno degli artisti in difficoltà.

La più grande piattaforma di streaming musicale, che da anni permette ai giovani creator di far conoscere la propria musica, ha stabilito un investimento da 15 milioni di dollari per supportare i propri autori in difficoltà economiche in questo momento così delicato.

Coronavirus: SoundCloud supporta gli artisti con 15 milioni di dollari

A causa della gravissima crisi sanitaria che ormai abbraccia l’intero mondo, l’azienda ha registrato un aumento nel numero di autori attivi sulla piattaforma. Una tendenza che si evidenza maggiormente nelle zone più colpite dal Covid-19.

Una bella risposta creativa che si contrappone alla difficoltà economico-sanitaria che tutti stiamo vivendo. Proprio per questo è stato varato un piano per aiutare chi in questo momento è in difficoltà e trova rifugio solo nel proprio prodotto artistico, attraverso una nuova campagna denominata Keep the Music Going.



SoundCloud lancia la campagna Keep the Music Going

Nel dettaglio, la campagna dell’azienda svedese prevede una doppio binario di azione.

Un investimento complessivo da 10 milioni di dollari per aiutare la carriera degli artisti indipendenti, che potranno accedere a Repost Select, ovvero l’offerta di servizi professionali disponibile sulla piattaforma.

E un investimento da ulteriori 5 milioni di dollari destinati al supporto promozionale di tutti gli autori. Gli artisti potranno avere per tutto il 2020 libero accesso all’archivio Promote: per promuovere i propri brani originali basterà taggarli con l’hashtag #GetMorePlays.

Oltre a questi due investimenti molto importanti, la piattaforma ha annunciato la creazione di un nuovo servizio di marketing e distribuzione Repost disponibile per tutti senza alcuna soglia d’ingresso. Infine, verrà inserito su profilo di ogni artista un nuovo pulsante con cui poter ricevere supporto economico direttamente dai fan.

Ancora una volta SoundCloud, la piattofrma di streaming musicale più importante al mondo, mostra dunque di voler restare accanto ai propri autori con azioni concrete che possano aiutarli a superare un momento molto difficile, ma anche molto stimolante. Per ulteriori informazioni, visita il sito soundcloud.com.

