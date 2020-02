Gli attuali costi di esportazione dei rifiuti all’estero potrebbero essere compensati investendo in tecnologie ed innovazioni di energy recovery, così da avere vantaggi economici, oltre che ambientali. Un valido strumento è rappresentato dalla pirolisi, quel processo in grado di trasformare la plastica non riciclabile in energia. Grazie al ciclo di trattamento dei materiali da rifiuto, il processo di pirolisi genera energia pulita utilizzabile per diversi impieghi. Uno su tutti, riutilizzare la plastica non riciclabile trasformandola in combustibile (cosiddetta ‘Plastic to fuel‘). E’ quanto emerge dal 3° Rapporto Federmanager-Aiee, dal titolo ‘Transizione verde e sviluppo. Può l’economia circolare contribuire al rilancio del sistema Italia?’, presentato oggi a Roma.

