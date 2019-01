Sossio, nella puntata andata in onda ieri di Uomini e Donne, ha lasciato la trasmissione dopo aver chiesto la mano alla compagna Ursula, vista recentemente a Temptation Island Vip.

“Io sono sempre stato alla ricerca dell’isola felice che per me significa famiglia – ha dichiarato Sossio con l’anello in mano – Tu sei l’unica donna che è riuscita ad entrare nel mio cuore. Ora che ci sei entrata, vorrei che ci restassi per sempre. Voglio scrivere il mio futuro insieme a te. Ti amo follemente e voglio condividere il resto della mia vita con te. Voglio portarti via da qui per sempre.

Maria De Filippi ha spiegato che in realtà non è una proposta di matrimonio ufficiale perché legalmente Sossio ancora non può farlo (sta divorziando dalla compagna precedente), ma Ursula ha comunque accettato ed è uscita insieme al suo lui dalla trasmissione.

Oggi, a distanza di 24 ore dalla messa in onda della puntata, molti haters hanno commentato in maniera acida la decisione dell’uomo che – come ci ha ben abituati – non c’ha impiegato molto a rispondere a tono a chiunque con la sua classica eleganza.

Il “prova ad ingoiarle” alla donna che gli ha scritto che finalmente aveva fatto come Claudio Baglioni, ha vinto il premio Campiello.