Sossio Aruta e Ursula Bennardo nella puntata andata in onda ieri di Uomini e Donne hanno lasciato la trasmissione insieme e l’uomo, che a Temptation Island Vip l’aveva fatta piangere a causa di alcuni avvicinamenti alle tentatrici, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa attaccando Valeria Marini (…ed anche i followers!).

Per i pochi che non avessero visto Temptation Island Vip la scorsa estate faccio un rapido riassunto: Valeria Marini e Ursula Bennardo si erano molto unite ed in più occasioni la Marini aveva spinto Ursula a lasciare Sossio (o come lo chiamava lei “Zonzo”) perché poco serio nonché colpevole dei numerosi pianti fatti dalla donna.

Ora che lontani dalle telecamere Sossio è riuscito a riconquistare la fiducia ed il cuore di Ursula ha deciso di attaccare Queen Valery su Instagram appellandola come una “sfigata che non vuole nessuno”.

“Dedicato a te sfigata! *dito medio* noi ci amiamo e ci divertiamo alla faccia tua, tu prova a farti una vita che non ti vuole nessuno *dito medio* baci stellari”.

E se prima c’era solo l’allusione alla Marini con la citazione ‘baci stellari’, con il commento lasciato da Ursula abbiamo avuto la conferma che parlasse proprio di lei.

“Tu sei qui a scrivermi poveraccia [riferita ad una followers, ndr] non conoscendomi e giudichi me o Sossio se parliamo su chi conosciamo? [il riferimento è a Valeria Marini, ndr]. Che mondo assurdo aimè!”.

Ursula e Valeria non sono più amiche e la causa potrebbe essere Sossio.