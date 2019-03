Sossio Aruta e Ursula Bennardo aspettano un figlio, è ufficiale.

I due, dopo essersi lasciati a Temptation Island Vip e rimessi insieme a Uomini e Donne, hanno deciso di dare alla luce una creaturella (come direbbe Barbara d’Urso) per sancire il proprio amore.

A dare la notizia è stato il portale Il Vicolo Delle News che era presente alle registrazioni del Trono Over, dove i due sono tornati per mostrare la prima ecografia a Maria De Filippi ed a tutto il pubblico. Ecco cosa si legge dalle anticipazioni:

“I due hanno portato l’ecografia in visione a Maria De Filippi e sono apparsi veramente molto felici. L’emozione in studio era palpabile da parte di tutti, anche di Gianni che non ha mai nascosto il suo disappunto nel vedere Ursula dare una nuova possibilità a Sossio”.