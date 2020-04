Sossio e Teresanna al Grande Fratello Vip non si stanno tanto simpatici e proprio ieri i due se le son dette di santa ragione in cucina. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un’imitazione che Sossio avrebbe fatto di Teresanna.

“Perché mi hai fatto l’imitazione? Non puoi farla la mia imitazione se neanche mi rivolgi la parola, fai l’uomo, hai cinquant’anni. Non puoi permetterti di deridermi se neanche mi rivolgi la parola”.

Immediata la risposta di Sossio:

“Io non ti calcolo proprio perché so di starti sulle palle, non sono falso. Avverto che fra noi non c’è feeling, lo avverto a sensazione, a palle. L’altra sera quando abbiamo discusso con Antonio cosa hai detto di me? Me lo hanno riferito, eh. Mi hai dato del cafone e del volgare, tu purtroppo di me pensi questo. Se io avverto che una persona ha di me una pessima reputazione io neanche gli dico buongiorno e buonasera”.

A questo punto Sossio Aruta ha chiesto quale cibo avesse cucinato Teresanna per non mangiarlo “Mi cucino da solo, non muoio di fame” e l’ex tronista ha così sbottato, scatenando il putiferio:

“Ah non mangi quello che cucino io? Nessun problema, tanto ti sei sempre seduto a tavola come un cane. Prima scherzavo con te, poi ho visto che sei un cane ed ho smesso”.

Sossio ha replicato urlando:

“Cane a me non lo dici, cane è quello che sta con te! Ma come ti permetti, cafona! Sta ignorante! Ti devi solo vergognare delle cose che dici, mi hai chiamato cane! Cane chiami qualcun altro!”.

Ecco il video: