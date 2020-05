Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 4 Sossio Aruta si è detto pronto a tornare al suo lavoro di sempre: “Quella che ho vissuto è stata un’avventura bellissima, però ora sono pronto a tornare a scaricare frutta e verdura. Appena finisce l’emergenza torno. È il lavoro che ho trovato e non mi vergogno affatto”.

L’ex gieffino però questa settimana ha rilasciato un’intervista a Nuovo, ha confessato di non riuscire a sopravvivere con il suo impiego al supermercato e ha detto che spera di tornare a lavorare nel mondo del calcio.

“Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quanto potrò portare avanti il mio progetto. Sono davvero triste perché vorrei uscire insieme alla mia compagna Ursula e alla nostra figlioletta Bianca per portarla a giocare con la sabbia e a vedere il mare. Ma oggi anche le cose semplici non sono più possibili. – continua Sossio Aruta – E poi non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli maschi: Daniel Ciro e Diego che vivono a Cervia e che ormai non vedo da mesi.

Sono disgustato da questa situazione: è un po’ come se stessimo vivendo la terza guerra mondiale ma senza armi. Per me questa è l’ennesima dimostrazione che qualcuno di potente sta manovrando il gioco e che noi siamo soltanto pedine”.