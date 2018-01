E’ stata sospesa la condanna a morte, in Iran, per Ahmadreza Djalali, il medico e docente dell’Università del Piemonte orientale di Novara arrestato un anno fa nel suo Paese con l’accusa di spionaggio, per il quale è iniziata una mobilitazione internazionale che vede protagonisti molti suoi colleghi anche italiani, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino nonché la moglie e i due figli. Ora si attende una revisione del processo a febbraio. Ne dà notizia il Center for Human Rights in Iran.

La sentenza avrebbe dovuto essere eseguita quattro giorni fa, il 19 gennaio, tuttavia la Sezione 33 della Corte suprema iraniana la sta revisionando: il giudice ha chiesto a un procuratore aggiunto di esprimere il proprio parere a febbraio. A quanto pare le precarie condizioni di salute di Djalali, che per protesta

aveva anche iniziato uno sciopero della fame, avrebbero influito sulla decisione della Corte; secondo il suo avvocato si sono rese necessarie delle cure mediche fuori dal carcere (finora negate dai giudici), soprattutto per verificare un “possibile tumore”.

Sperando che le condizioni di salute di Ahmadreza Djalali non si rivelino così gravi, gli avvocati difensori auspicano che questa revisione del processo possa portare a un ribaltamento della sentenza.