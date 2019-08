ROMA – Un sorteggio benevolo. È quanto sperano Roma e Lazio che alle 13 conosceranno le avversarie della fase a gironi dell’Europa League. Le due formazioni capitoline saranno inserite nella prima fascia dell’urna del Grimaldi Forum di Montecarlo e per questo motivo eviteranno corazzate come Manchester United, Arsenal e Siviglia.

Le insidie dell’urna

Ma occhio alle squadre inserite in seconda fascia come Psv, Celtic ed Eintracht, e al Glasgow Rangers mina vagante della quarta fascia. La terza fascia è quella probabilmente che nasconde più insidie con squadre di una certa esperienza in questa competizione. Ci sarà il Wolverhampton che ha eliminato il Torino di Mazzarri nei preliminari, ma anche il Feyenoord e le spagnole Getafe ed Espanyol. In quarta fascia oltre ai Rangers occhio a Cluj, Slovan Bratislava e Rosenborg.

Le date

La strada verso la finale di Danzica, in Polonia, del 27 maggio inizierà il 19 settembre con la prima giornata della fase a gironi, che si concluderà il 12 dicembre. Quattro giorni dopo il sorteggio di Nyon. Il 20 febbraio ci sarà l’andata dei sedicesimi di finale dove verranno inserite anche le terze classificate della fase a gironi della Champions League. Tra il 12 e il 19 marzo l’andata e i ritorno degli ottavi. Il 16 aprile, con la gara di ritorno dei quarti di finale si scopriranno le quattro semifinaliste che si daranno battagia il 30 aprile e il 7 maggio per un posto in finale.

Le quattro fasce

Prima fascia: Siviglia, Arsenal, Porto, ROMA, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting Lisbona, Cska Mosca, Wolfsburg, LAZIO.

Seconda fascia: Psv Eindhoven, Krasnodar, Celtic Glasgow, Copenhagen, Sporting Braga, Gent, Borussia Moenchengladbach, Young Boys, Astana, Lugodorets, Apoel Nicosia, Eintracht Francoforte.

Terza fascia: Saint-Etienne, Qarabag, Malmo, Partizan Belgrado, Standard Liegi, Getafe, Espanyol, Rennes, Feyenoord, Wolverhampton, Rosenborg, Basaksehir.

Quarta fascia: Trabzonspor, Oleksandriya, Lask, Slovan Bratislava, Wolfsberger, Lugano, Cluj, Az Alkmaar, Ferencvaros, Rangers Glasgow, Dudelange, Vitoria Guimaraes.