– Comunque vada sarà un insuccesso. Juventus e Roma si accingono ad affrontare il sorteggio dei quarti di finale di Champions League a Nyon (venerdì mattina, ore 12) con la consapevolezza che pescheranno comunque un avversario forte. Le sei rimaste in lizza, oltre alle italiane, rappresentano l’attuale crema d’Europa. All’appello, sostanzialmente, mancano solo l’Atletico Madrid, n. 3 della classifica Uefa, eliminato proprio dalla Roma nella fase a gironi, e il Psg che si è dovuto inchinare, nel turno precedente, ai campioni uscenti del Real.

BARCELLONA E MANCHESTER CITY LE PIU’ TEMIBILI – Per stato di forma e qualità tecniche le due assolutamente da evitare sono Barcellona e Manchester City. I catalani, che stanno dominando la Liga, contro il Chelsea mercoledì sera hanno collezionato il 15° risultato utile consecutivo in gare ufficiali. Non raggiungono i picchi vertiginosi di spettacolarità toccati in passato ma, con gli accorgimenti difensivi di Valverde (la squadra non prende gol da 402′) e la solita sapiente regia in mediana del trio Rakitic-Busquets-Iniesta, hanno trovato un equilibrio e una forza impressionanti per esaltare le qualità davanti di Messi e Suarez. E per fortuna che Coutinho, prelevato a gennaio da Liverpool, non è utilizzabile in Champions.

Il City allestito da Guardiola scimmiotta molto il Barcellona dei tempi d’oro con cui il tecnico catalano ha vinto tutto dal 2009 al 2011. Tanto possesso palla, pressing alto, triangoli stretti, veloci verticalizzazioni. L’unico tallone d’Achille è nella fase difensiva, inevitabilmente non sempre impeccabile, dovendo coprire spesso 50 metri di campo alle proprie spalle. Ma segnargli non è poi così facile come dimostrano le appena 5 reti subite nelle ultime 11 gare ufficiali. Dire City non è dire Aguero, malgrado le 30 reti in 37 partite. È un complesso talmente ben organizzato che chiunque può fare la differenza: da Sterling a Sané, passando per i due Silva, Bernardo e David, fino ad arrivare a De Bruyne e Gundogan. E si rischia comunque di dimenticarne sempre qualcuno.

REAL E BAYERN, GIGANTI IN FASE CALANTE – In una fascia intermedia possono essere collocati Real Madrid e Bayern. Non certo per il blasone visto che occupano, rispettivamente, il primo e il terzo posto della classifica Uefa degli ultimi 5 anni. Il Real, imbattuto nella competizione dal 2015, malgrado le vittorie nelle ultime due edizioni non pare più una squadra invincibile. In questa stagione, al di là dell’exploit negli ottavi con il Psg, ha alternato troppi alti e bassi che gli sono costati la prematura uscita di scena dalla lotta per il titolo in Liga (è a -15 dal Barcellona, ndr) e l’eliminazione già nei quarti ad opera del modesto Leganes in Coppa del Re. Quel che fa sorridere Zidane è l’aver ritrovato, da un mese e mezzo a questa parte, il vero Cristiano Ronaldo (17 gol nelle ultime 13 partite). Se tutti i giocatori di qualità che il tecnico francese ha a disposizione (Kroos, Modric, Asensio, Vazquez, Benzema, Bale), dovessero trovare un omogeneo rendimento in questo finale di stagione, il Real tornerebbe sicuramente a essere una delle principali favorite per la conquista della coppa.

Il Bayern, con il ritorno di Heynckes, ha spazzato via ogni alibi che si era costruito con la presenza in panchina di Ancelotti. Lo testimoniano le 26 vittorie nelle ultime 29 partite. La formazione bavarese, che in pratica ha già vinto la Bundesliga, probabilmente è avviata verso una naturale fine di un ciclo. Ma nel frattempo resta comunque una macchina da gol impressionante il cui punto di forza è indiscutibilmente il bomber Lewandowski (32 gol in 36 gare). Gli inserimenti di Muller e Vidal e la ritrovata vena degli eterni Robben e Ribery stanno lì a ricordare a tutti che è una squadra in grado di far venire il mal di testa a chiunque.

SIVIGLIA E LIVERPOOL, LE PIU’ ABBORDABILI – Le due sulla carta più alla portata sono Siviglia e Liverpool. La squadra di Montella appare un’intrusa, dopo aver eliminato il Manchester United, ma solo per caso. Il ritorno nei quarti di Coppa dei Campioni dopo 60 anni è l’evidente frutto di un percorso iniziato dall’ex ds della Roma Monchi che ha portato, dal 2013 a oggi, alla conquista di tre Europa League e poi, la passata stagione, al raggiungimento degli ottavi. Montella non ha trovato ancora la quadratura del cerchio, come dimostra il fatto che è uscito dalla lotta per un posto in Champions in Liga. Ma nelle coppe è risultato micidiale come testimonia anche il raggiungimento della finale di Coppa del Re dopo aver fatto fuori il favorito Atletico Madrid. Occhio ai tanti “italiani” in cerca di rivincita, dall’ex interista Banega, agli ex doriani Muriel e Correa fino ad arrivare all’ex ‘palermitano’ Vazquez e all’ex romanista Kjaer. Ma l’uomo di coppa più temibile finora si è rivelato il francese Ben Yedder, a segno 10 volte nella competizione e autore della storica e decisiva doppietta all’Old Trafford.

Il Liverpool è stato costruito da Klopp per regalare spettacolo. Non è un caso che l’ex attaccante della Roma Salah, calato nei geniali schemi offensivi del tecnico artefice del Dortmund dei miracoli, sia definitivamente esploso (32 reti in 40 partite). Il tridente completato da Firmino e Sanè (68 reti in tre finora) speventa davvero chiunque. Il punto debole dei Reds finora è stato l’equilibrio: non sempre la difesa, retta a turno dai ‘lugagnoni’ Lovren, Matip e dall’ultimo arrivato van Dijk, è apparsa brillante nelle chiusure. Anche per colpa di un filtro spesso insufficiente di un centrocampo più adatto, per caratteristiche tecniche, più ad inventare che ad ostruire.