L’Italia affronterà la Svizzera e la Turchia nella fase a gironi di Euro 2020. Lo ha stabilito il sorteggio in corso a Bucarest. Gli azzurri, inseriti nel gruppo A ancora da completare, esordiranno contro la Turchia nel match inaugurale della rassegna continentale in programma il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Le altre città in cui si disputeranno le partite sono Londra, Dublino, Monaco, Baku, San Pietroburgo, Budapest, Bucarest, Amsterdam, Bilbao, Glasgow e Copenaghen. Alle 20 nazionali già qualificate si aggiungeranno le ultime 4 provenienti dai playoff che si svolgeranno dal 26 al 31 marzo prossimi.

