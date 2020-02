Gioia Sorrentino con selfie sui social

– Solo qualche settimana fa aveva appeso i guantoni al chiodo, ufficializzando il ritiro dal calcio professionistico, e oggi Stefano Sorrentino ha bagnato l’esordio da attaccante firmando un gol da 3 punti, di testa, in pieno recupero. Il 40enne ex portiere di Torino, Palermo e Chievo ha infatti deciso di accettare la proposta del Cervo, squadra che milita nella Seconda Categoria ligure allenata dal padre Roberto, già numero uno negli anni Ottanta con Bologna e Catania. Con indosso la maglia numero 11, Sorrentino junior si è tuffato in questa particolare avventura con entusiasmo e lo ha fatto nel migliore dei modi, trascinando al trionfo casalingo (2-1) sul Riva Ligure davanti ad un pubblico numeroso, circa 300 persone.

“Sono davvero contento, c’è un bel clima e l’importante era vincere”, ha detto alla fine del match l’ex portiere che per questo debutto speciale nel nuovo ruolo non si è fatto mancare nulla, neppure la curiosità di un’ammonizione dopo pochi minuti per simulazione. E poi l’emozione della rete decisiva, nel finale. Una gioia condivisa sui social, con un selfie insieme ai compagni nello spogliatoio. Niente male, insomma, come inizio della nuova avventura calcistica, intrapresa più che altro per tenersi in forma e continuare a divertirsi con uno sport che fin qui era stato tutta la sua vita.