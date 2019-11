”Giacomo l’ho visto ieri, resiste ma non ce la fa più. Non possiamo più tollerare che sia ancora lì devono dialogare il Serd (Servizi per le Dipendenze patologiche), il Cim (Centro igiene mentale) e Rebibbia. Il magistrato che segue Giacomo è sensibile e pronto a trovare una soluzione ma ancora la risposta non sta arrivando, io l’aspetto”. Lo ha detto Loretta Rossi Stuart, sorella dell’attore Kim Rossi Stuart, al termine del convegno ‘Io combatto’ sulla sua battaglia per il figlio Giacomo Seydou Sy, un ragazzo bipolare costretto a stare dietro le sbarre per mancanza di posti nelle Rems (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), che si è tenuto questa mattina alla Fondazione Don Di Liegro a Roma, alla presenza di Gabriella Stramaccioni, Garante Detenuti del Comune di Roma Capitale, Giusy Gabriele, presidente di Psichiatria Democratica e dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Fonte