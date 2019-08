”Ringrazio tutti per i molti messaggi di solidarietà che ho ricevuto dopo l’appello lanciato per mio figlio Giacomo. Vorrei però precisare che al momento Giacomo non è in isolamento, lo è stato il primo mese dopo l’arresto, caso in cui sono emerse criticità nella gestione da parte della struttura penitenziaria. Ora il problema è che rischia di nuovo l’isolamento nel caso perda il controllo”. Così Loretta Rossi Stuart, sorella dell’attore Kim, che martedì scorso ha lanciato un appello, tramite Adnkronos, per il figlio 25enne, bipolare, costretto a stare dietro le sbarre di Rebibbia a causa della mancanza di posti nelle Rems, le strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi per legge.

