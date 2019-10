“Il carcere ostativo è una pena di morte ‘nascosta’, se il carcere deve rieducare è giusto che si apra a qualche possibilità dopo aver dimostrato con un percorso di aver preso le distanze dal passato. E questo è quello che ha fatto mio fratello, che dal suo passato ha preso le distanze e che insieme a noi ha chiesto perdono per tutto il male che ha fatto”. A dirlo alll’Adnkronos Luisa Paolello, sorella di Orazio Paolello, ex boss della “Stidda” di Gela condannato a sei ergastoli, commenta la pronuncia della Corte Costituzionale che fa cadere il divieto assoluto per gli “ergastolani ostativi” di accedere a permessi premio.

Fonte