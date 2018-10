Claudio Sona da quando si è lasciato (per la seconda volta) da Mario Serpa è completamente sparito dalla circolazione e non esistono notizie in merito alla sua vita sentimentale.

In occasione del Coming Out Day, però, qualcosa si è smosso: l’influencer GianMaria Sainato, intervistato da Vanity Fair, ha parlato dell’ex tronista di Uomini e Donne rivelando di aver avuto con lui una frequentazione.

«Una frequentazione c’è stata. Due volte, ma sui social ci hanno ricamato su un bel po’. Due volte ed è finita lì».

Tale frequentazione – a giudicare dai tweet delle sonine – risalirebbe alla fine dello scorso anno.