“Mi chiamo Rama e sono una sardina. Sono italiana anche io. Italiana e nera”. Rama Maliik, con un video pubblicato su Facebook, ha illustrato la propria decisione di aderire alle Sardine. L’intervento della giovane di origini senegalesi, che vive a Faenza e studia in Francia, ha catalizzato l’attenzione nei giorni caratterizzati dalla nuova mobilitazione delle Sardine. “La Lega e Salvini hanno una grandissima responsabilità per il clima di odio attuale. Se prima una persona si vergognava ad esternare l’odio per il diverso, oggi si sente quasi autorizzata a farlo… Di cosa parlerebbe la Lega senza immigrati e clandestini? La politica deve tornare ad essere l’arte di governare… Se quest’arte viene a mancare, la società deve farsi sentire”, afferma la giovane. Il video ha collezionato oltre 200.000 visualizzazioni.

