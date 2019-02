IIL LINGUAGGIO dei fumetti, le onomatoee che riproducono o evocano un suono particolare, è più vivo che mai: ogni essere umano ha più di 2.000 esclamazioni che trasmettono almeno 24 tipi di emozioni. Dal wow per raccontare l’euforia, all’ops dell’imbarazzo, la scienza oggi ha scoperto come sia più ampia la gamma dei sentimenti che vengono esplicitati dalle onomatopee. Precedenti studi, infatti, avevano ristretto a 13 il numero delle emozioni riconoscibili. L’analisi è stata fatta dall’Università della California a Berkeley ed è stata pubblicata sulla rivista American Psychologist. Lo studio è passato attraverso una mappa audio che può, spiegano gli analisti Usa, guidare teoricamente medici, professionisti e ricercatori che lavorano con persone affette da demenza, autismo e altri disturbi del processo emotivo. Inoltre può essere utilizzata per insegnare agli assistenti digitali e ai robot a riconoscere meglio le emozioni umane in base ai suoni che vengono prodotti.L’analisi è stata condotta tra gli anglofoni, registrando onomatopee di 56 attori professionisti e non provenienti da Stati Uniti, India, Kenya, Singapore. Poi, più di mille adulti hanno ascoltato questi suoni e li hanno valutati sulla base delle emozioni e del significato che trasmettevano. Un’analisi statistica delle loro risposte ha rilevato che le esplosioni vocali rientrano in almeno 24 categorie tra cui divertimento, rabbia, soggezione, confusione, disprezzo, contentezza, desiderio, delusione, disgusto, angoscia, estasi, euforia, imbarazzo, paura, interesse, dolore, realizzazione, sollievo, tristezza, sorpresa (positiva) sorpresa (negativa), simpatia e trionfo.

Per la seconda parte dello studio, i ricercatori hanno cercato di presentare contesti del mondo reale grazie a video clip di YouTube che evocano le 24 emozioni stabilite nella prima parte dello studio. Anche qui i ricercatori sono stati in grado di categorizzare le loro risposte in 24 sfumature di emozioni.