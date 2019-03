Sonia Ceriola di Super 3 è una perfetta sconosciuta in tutta Italia, ma nella regione Lazio è una vera e propria celebrità perché ha condotto dal 1977 al 2013 La Posta Di Sonia, uno show che ha cresciuto intere generazioni di bambini (un negozio privato realizzò addirittura una bambola con le sue sembianze).

Oggi Sonia non lavora più in televisione, vive a Latina con il marito e il figlio e dà una mano nella tabaccheria di famiglia.

Molto presto la vedremo in un nuovo progetto accanto a Danilo Bertazzi, il Tonio Cartonio della Melevisione, dove sarà la protagonista di una nuova short series dal titolo ‘Il caso Ziqqurat’, ideata da Fulvio Risuleo.

Un piccolo ruolo che spera possa esserle utile per rilanciarsi alla grande in tv:

“Anche se mi dicono che sono sempre uguale sono invecchiata, ma sono sempre la stessa. Questo affetto è rimasto ben conservato nel tempo, ho cresciuto tanti piccoli ragazzi. Ero in onda 365 giorni l’anno, comprese le feste. L’esperienza della televisione si è conclusa a maggio del 2013, poi sono stata riscoperta per alcune interviste su alcuni giornali e spero sempre – chissà – in un futuro di poter tornare. Me lo auguro sempre”.