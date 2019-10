U2, in uscita un nuovo album? Il loro nuovo lavoro discografico dovrebbe intitolarsi Songs of Ascent: tutti i dettagli.

Il nuovo album degli U2 potrebbe intitolarsi Songs of Ascent. La notizia è stata pubblicata da HeyJude: il nuovo lavoro discografico della band arriverebbe a diversi anni di distanza da Songs Of Experience.

Non si conosce ancora la data di uscita del nuovo album della band irlandese, anche se – come racconta Bono Vox – il ritorno del gruppo è decisamente imminente.

U2, il nuovo album è Songs of Ascent?

Il nuovo album degli U2 potrebbe intitolarsi Songs of Ascent: è quello che rivela HeyJude. La notizia è plausibile, visto che – di recente – Bono Vox ha rivelato quanto segue in una intervista a Cry Power:

“Ancora non so se lo finiremo presto o se ci vorrà molto tempo. Mi piace l’idea di poter fare un album rock, così come abbiamo pensato dopo l’ultimo tour. Abbiamo suonato delle cose potenti e vorrei che le nuove canzoni avessero quel fuoco lì” .

Un nuovo lavoro discografico che, pare, sarà diverso dai precedenti e che sarà disponibile non prima del 2020.

Ecco il video di Beautiful Day:

U2 lavorano a un album completamente diverso dagli altri

La band irlandese, che è stata impegnata nel The Joshua Tree Tour 2019, ha iniziato a lavorare su un nuovo album.

Tale notizia andrebbe a zittire tutti quei rumor che vedevano il gruppo pronto ad andare in pensione.

Secondo un’intervista al sito Rockol – pubblicata a fine settembre – il frontman dei OneRepublic Ryan Tedder, è stato contattato dalla band come produttore. Tedder ha lasciato intendere che il nuovo album potrebbe anche segnare una significativa deviazione dal suono di Songs of Innocence e Songs of Experience.

“Ho parlato con loro proprio la scorsa settimana. Lavoreremo insieme su alcuni nuovi pezzi quando sarò a Los Angeles“, ha detto Tedder, aggiungendo “Penso che sia loro intenzione fare un disco completamente diverso dagli ultimi due. Sarà più facile“.