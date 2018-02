Prezzo: EUR 149,25





* 1/10 di secondo / secondi del cronografo non si azzera a “0”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

step1, spingere la corona (tasto centrale) tutta la via d’uscita;

step2, fare clic su “Start & Stop tasto” (pulsante in alto) per impostare la posizione della mano del cronografo 1/10 di secondo fino a che non torna a “0”. (fare clic sul pulsante in una sola volta e non spingere tutto il tempo)

Siamo sul serio fare buoni orologi

SONGDU vigilanza degli uomini impermeabili della serie affari con stile di moda dal 1853, Possediamo la tecnologia avanzata di fabbricazione internazionale e insistiamo per rendere lo stile classico e

ad alte prestazioni di orologio da uomo. Il tempo e l’efficienza sono il nostro obiettivo persistente perennemente.

Caratteristiche:

* cinturino in acciaio inossidabile e cassa in lega con sicurezza piegano over chiusura, senza alcun male dei vostri vestiti o le mani.

* Vigilanza di disegno semplice in con quadrante argento con data automatica

*Resistente all’acqua 3 atm o 30 m

* Viso vetro minerale br> * Tempo, calendario

Specifica:

* Diametro della cassa dell’orologio: 4.2cm (1.65″)

* Spessore della cassa dell’orologio: 1.15cm (0.45″)

* Lunghezza della fascia (incluso il caso): 18cm (7.07″)

* Vedere Larghezza di banda: 2.2cm (0.86″)

Cosa ottieni:

1* perfetto Orologio

1* Contenitore di vigilanza

1* Manuale utente

1*Regolare lo strumento cinghia

30 giorni garanzia di rimborso servizio clienti cordiale 🙂