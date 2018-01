Somfy Outdoor Camera è la soluzione per esterni che scoraggia gli intrusi grazie a una sirena integrata e un sistema di rilevamento intelligente.

Somfy, in occasione del CES 2018, lancia Somfy Outdoor Camera, la telecamera di sicurezza per esterni che scoraggia gli intrusi grazie a una sirena integrata e un sistema di rilevamento intelligente.

Si tratta di una nuova telecamera di sorveglianza che, grazie all’intelligenza artificiale incorporata, riconosce con precisione la presenza umana nelle vicinanze della casa e attiva automaticamente una potente sirena.

Per scoraggiare gli intrusi, nel momento in cui qualcuno si avvicina, uno speaker incorporato avvisa che si tratta di un’area videosorvegliata. La nuova Outdoor Camera di Somfy è dotata di una potente sirena incorporata da 110 db che viene attivata in due modalità: automaticamente dopo il periodo di avviso, la cui durata è personalizzabile, o manualmente tramite applicazione.

L’attivazione automatica della sirena avviene grazie all’ultima generazione di tecnologia SomfyVision su cui si basa questa nuova videocamera, inoltre, grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, questo dispositivo è in grado di distinguere con precisione l’essere umano eliminando il rischio di falsi allarmi derivante dal passaggio di animali o di auto. Per aumentare il livello di sorveglianza nelle ore notturne, la Outdoor Camera di Somfy può controllare un sistema di illuminazione esterno.

Grazie ai potenti led a infrarossi, di cui sono dotati i gruppi ottici full HD della videocamera, è possibile monitorare la propria casa in modo costante, di giorno e di notte. Per ottimizzare il monitoraggio esterno e compensare il livello di illuminazione (zone ombreggiate, tramonto ecc.) la videocamera è dotata di funzione High Dynamic Range (HDR).

L’uso quotidiano è facile per tutti i membri della famiglia. Grazie all’attivazione intelligente, l’Outdoor Camera si disattiva in modo automatico quando i proprietari rientrano a casa e, quando escono, l’app ricorda loro di armare il sistema. Utilizzando il badge, che può essere comodamente inserito in un qualsiasi portachiavi, è possibile armare e disarmare il sistema senza usare lo smartphone.

Come per gli altri modelli di videocamera della linea Somfy Protect, nel momento in cui è rilevato un movimento, viene inviata una notifica, mentre un video dell’evento viene registrato e salvato in modalità cloud. Questi video possono essere visionati e scaricati gratuitamente nel corso delle successive 24 ore e, novità per la videocamera Somfy, è possibile programmare un trasferimento automatico dei video su un FTP personale o su un account Dropbox. Per un maggiore livello di sicurezza di reperibilità, le versioni streaming e le registrazioni delle immagini restano comunque disponibili. In caso di intrusione, i proprietari di casa possono chiamare e parlare con le persone che si sono introdotte nell’abitazione.

La nuova Somfy Outdoor Camera è studiata per offrire una soluzione di sorveglianza preventiva che può essere abbinato a IntelliTAG, il sensore intelligente che attiva l’allarme in caso sia rilevato il tentativo di forzare l’apertura di una porta o una finestra.

La nuova videocamera mantiene tutte le caratteristiche che contraddistinguono la linea Somfy Protect: design essenziale, semplicità d’uso e di installazione, elevato livello di sicurezza, servizi aggiuntivi on demand e non vincolanti, tutela della privacy.

Caratteristiche tecniche di Somfy Outdoor Camera:

Rilevamento, avviso e dissuasione

Rilevamento intelligente delle persone fino a 8m con SomfyVision

Sirena integrata da 110 dB con impostazioni personalizzabili

Notifiche push e via mail

I video registrati vengono salvati nel Cloud Somfy e resi disponibili gratuitamente per le successive 24 ore

Armo/disarmo del dispositivo attraverso badge, utilizzando l’app Somfy Protect o la geolocalizzazione tramite smartphone

Connessione wireless WiFi 2.4 Ghz b/g/n ottimizzata per l’uso esterno

Bluetooth 4.0 compatibile con badge per attivare e disattivare l’allarme

Android, iOS

Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, IFTTT

IP54 resistente a qualsiasi condizione climatica

Immagini Full HD (1080p)

Funzione HDR

Visione notturna nitida fino a 8m

Angolo di ripresa 130° (DFOV)

Microfono e speaker (2w) con funzione full duplex intercom

Zoom 8x

2048-bit SSL / TLS video streaming criptati

Registrazioni video criptate in AES-256

Funzione privacy attivabile dall’applicazione

Infine parliamo di disponibilità. La Somfy Outdoor Camera sarà disponibile a partire dall’estate 2018 nei colori bianco e antracite. Non conosciamo ancora i prezzi per questa soluzione di sicurezza e videosorveglianza.