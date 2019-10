Domani in 23 piazze italiane i membri dai tre Gran Priorati italiani (Lombardia e Venezia, Roma, Napoli e Sicilia) e dell’Associazione Nazionale dei Cavalieri Italiani (Acismom) insieme ai volontari delle delegazioni e a quelli del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) e del Corpo Militare (Acismom), dal mattino e fino all’imbrunire, nei gazebo dedicati alle attività del’Ordine di Malta, incontreranno curiosi ed appassionati per creare una rete di solidarietà che non sia chiusa nei palazzi, ma che viva nelle città dove si incontrano persone bisognose da un lato e caritatevoli e pronte all’aiuto, dall’altro.

