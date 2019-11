Si torna a ballare per Peter Pan onlus, l’associazione che ha appena compiuto 25 anni e fornisce assistenza alle famiglie dei bambini e degli adolescenti malati di cancro, costretti a trasferirsi a Roma, per curarsi all’Ospedale Bambino Gesù e al Policlinico Umberto I. Dopo il grande successo degli scorsi anni, è tutto pronto per la sesta edizione di ‘Io ballo con Peter Pan’, l’evento-charity organizzato da Giuliana Battisti e Valentina Longo, in programma domani, venerdì 29 novembre, alle 19.30 al Circolo Sottufficiali della Marina Militare, in via Tor di Quinto a Roma. Accolti da l’aperitivo di benvenuto e la cena, gli ospiti saranno trascinati nel vivo di una serata a base di musica e spettacolo, condotta dai Maestri Lucio Cocchi – direttore della scuola di ballo ‘Asd Elite Dance Studios’, ex ballerino di ‘Ballando con le stelle’ e ‘Ballerino per una notte’ con Manuela Arcuri e Patrizia Pellegrini – e Fabio Graziani.

Fonte