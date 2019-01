Vestiti per bambini, alimenti non deperibili, computer, migliaia di occhiali da vista per i più piccoli, e ancora, le sementi di frumento e mais e persino attrezzature mediche. C’è tutto questo nel container che sta per arrivare nel Burundi, insieme con l’ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, Totò per tutti, che dopodomani riparte per l’Africa per consegnare la somma di denaro raccolta di recente durante una serata di beneficenza al Teatro Massimo di Palermo e gli oggetti raccolti negli ultimi mesi con la sua onlus ‘Aiuti-Amo il Burundi’. E’ tutto pronto, ormai per la partenza. “Alle 23 di giovedì partirò da Roma per Addis Abeba e da lì raggiungerò il Burundi – spiega Cuffaro in una intervista all’Adnkronos – Abbiamo raccolto oltre 120 mila euro nella serata di gala del Teatro Massimo. E li consegneremo ai vari orfanotrofi, ma non solo”.

