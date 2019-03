La cucina siciliana per i pranzi di solidarietà dei Volontari del Capitano Ultimo: lo staff della Alaimo & Conticello, fondatori dell’ Antica Focacceria di San Francesco a Palermo, porterà sulla strada dei poveri le più tipiche ricette siciliane. L’evento è organizzato dall’Associazione Volontari Capitano Ultimo per domenica prossima, 17 marzo, dalle 13, nello spazio di via della Tenuta della Mistica, a Roma. Nel menù figurano panelle, crocchette, arancine, sfincione e focaccine con la milza, come primo piatto anelletti al forno, per secondo involtino di carne alla palermitana e caponata di melanzane. Per dolce, naturalmente, gli autentici cannoli siciliani. E il vino sarà il classico nero d’Avola.

