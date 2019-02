Elena Morali è una vera e propria peperina che non le manda certo a dire e dopo aver duramente attaccato il cast dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip (ed in particolar modo Giulia Salemi) dicendo che è famosa solo per aver mostrato la patatina sul red carpet di Venezia, oggi si è scagliata contro l’attuale cast de L’Isola dei Famosi.

L’ex naufraga in particolar modo ha attaccato l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi e Giorgia Venturini, vincitrice del format Saranno Isolani, definendoli due sconosciuti.

“Non so minimamente chi siano né cosa abbiano fatto per essere lì, della seconda so solo che era la miglior amica di Nicole Minetti”.

Parole di fuoco anche nei confronti di Soleil Sorge (che in realtà ha salvato letteralmente questa edizione) definendola una che “si fa pure i granchi”.

“Quella non ha capito che si sta ridicolizzando facendosi pure i granchi”.

Ed al cast stesso, etichettato come “un cast di morti in piedi“.

Personalmente ho sempre trovato le dichiarazioni di Elena Morali eccessive, ma sul cast non posso darle torto. Ad esclusione dei nuovi ingressi (Soleil Sorge, Jeremias Rodriguez, Stefano Bettarini) gli altri sono completamente invisibili. E se i famosi si salvano in quanto tali (nessuno vuole che Riccardo Fogli prenda per i capelli Sarah Altobello!), gli sconosciuti credevo fossero stati chiamati per la loro personalità che al momento non abbiamo ancora visto.