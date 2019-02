Soleil Sorge dopo essere stata con Luca Onestini e Marco Cartasegna (praticamente con entrambi i tronisti che corteggiava a Uomini e Donne) ha avuto una storia segreta con un noto rapper: Briga.

L’ex vincitore di Amici, che abbiamo visto recentemente anche al Festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo, sarebbe stato fidanzato (seppur per brevissimo tempo) con la naufraga de L’Isola dei Famosi come rivelato dal settimanale Spy.

Frequentazione che Briga non ha mai confermato, neanche quando a Le Iene gli hanno chiesto di fare l’elenco delle persone famose con cui è stato.

“Una che sanno tutti così non faccio gossip: Ludovica Valli. E’ una ragazza che fa un lavoro non ben definito se non con la parola influencer”.

Briga e Soleil insieme?



Soleil è single da settembre, come confessato a Ghezzal.

“No, non sono fidanzata. Sono single da settembre, era una storia di un anno, ma sono stata fidanzata per gli ultimi quattro anni. La storia è finitissima da settembre, io quando chiudo chiudo. C’è stato un minimo sai, ti vedi, uno strascico, riprovi, ma poi arrivi alla conclusione che è finita. Non riuscivamo a stare più bene, non so.

Negli ultimi tempi stavamo discutendo un po’ troppo. Lui mi soffocava. Non mi piace sparlare delle persone. Diciamo che avevamo bisogno di cose diverse. Io ho un carattere molto forte che è difficile gestire e comunque ho bisogno dei miei spazi, della mia libertà. Faccio un determinato lavoro che mi porta a conoscere tanta gente, stare sempre in giro, però sono una delle persone più fedeli e rispettose che ci siano. Lui soffriva questa cosa, così mi limitavo. Io ho smesso di uscire, di fare tanto. Io ero infelice per rendere lui felice, che però era infelice perché di base sa che la mia persona è aperta. Peccato però. Io non sono gelosa, a me piace mettere alla prova, preferisco vedere il mio ragazzo avvicinato da altre ragazze, ma che continua a rispettarmi. Diciamo ce ho una sana gelosia.”