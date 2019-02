Soleil e Jeremias Rodriguez su L’Isola dei Famosi hanno già limonato, ma pare che i due avessero un flirt già in Italia. Sul nuovo numero di Spy ci sono le chat piccanti tra i due, nelle quali il fratello di Belen dice di voler baciare l’ex corteggiatrice.

I messaggi in questione risalgono allo scorso dicembre, tra il 18 e il 27.

“Noi possiamo documentare che i due avevano un flirt in corso, almeno virtualmente. – si legge su Spy – Flirt che non risale poi a così tanto tempo fa, stiamo parlando dello scorso Natale. A fare il primo passo è stato proprio Jeremias che ha provato a conquistare Soleil scrivendole. Ma lei non ha tirato indietro la mano, anzi, ha ringraziato. E così Jeremias non ha mollato il colpo ed ha continuato a scriverle chiedendo un bacio in bocca. Soleil, ancora una volta, non si è risparmiata e ha replicato con un “sono confusa

Noi però non sappiamo se oltre all’incontro virtuale tra i due ci sia stato qualcosa di reale prima di partire per L’Isola dei Famosi, prima dei baci e delle carezze notturne.”