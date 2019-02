Ed alla fine il bacio è arrivato.

Entrata a L’Isola dei Famosi con una cotta per Stefano Bettarini, Soleil Sorge si è gettata fra le braccia di Jeremias Rodriguez che di limoni durante la prima settimana di reality se ne intende (vi ricordate vero i baci che si scambiava con Carla Cruz al Grande Fratello Vip?).

I due si sono scambiati un tenero bacio durante la notte (come annunciato in anteprima da Alessia Marcuzzi a Le Iene) battendo sul tempo Sarah Altobello e Yuri Rambaldi che in 20 giorni di permanenza in Honduras non sono andati oltre al semplice flirt.

Sapevo che Soleil non mi avrebbe deluso.

Ho appena appreso che Soleil ha già limonato con Jeremias ed è li da meno di una settimana. #isola — MARTY LUCHENA CHE NON CE LA FA A FARCELA (@aidalaverdadera) 13 febbraio 2019

Noi crediamo alla storia tra Jeremias e Soleil… #isola pic.twitter.com/TSCszrhFXl — Lo_Skuokki®🧸 (@Roby_b94) 13 febbraio 2019