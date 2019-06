Mahmood: Soldi è la canzone italiana più ascoltata di sempre su Spotify e ha sfondato il muro dei 100 milioni di views su YouTube.

Mahmood colpisce ancora. A oltre quattro mesi dal trionfo a Sanremo, non accenna a placarsi il successo di Soldi, la sua hit che ha letteralmente infranto tutti i record nella storia della nostra canzone (specialmente di quelle uscite dal festival).

In questo caldo mese di giugno, l’artista ha superato con il video di Soldi il muro dei 100 milioni di views su YouTube. E non è tutto…

Mahmood: Soldi canzone più ascoltata su Spotify

Se collezionare views su YouTube ha la sua importanza, specialmente per le hit italiane che in genere ci mettono un po’ ad arrivare alla tripla cifra (in termini di milioni di click, ovviamente), è un altro il record di Mahmood che rende chiara l’idea del suo successo.

Dopo l’exploit dell’Eurovision, con quel secondo posto che sa di beffa, Soldi è diventata la canzone italiana più ascoltata di sempre su Spotify con oltre 81 milioni di views.

Soldi disco d’oro in Spagna

Se a fare da traino al successo di Mahmood c’è ovviamente il grande trionfo italiano, con tanti fan conquistati nel corso del tempo dopo le iniziali polemiche post vittoria a Sanremo, oggi Soldi è un brano di levatura internazionale.

Basti pensare al disco d’oro conquistato in Spagna (dove sta tra l’altro terminando le registrazioni per un brano inedito). L’ennesima conferma di quanto l’Eurovision sia servito al cantante italiano per farsi conoscere da una platea molto più ampia.

E in questa calda estate l’artista non sta certo godendosi passivamente il successo. Tra i tanti concerti che lo vedranno impegnato in tutta la penisola, ce n’è uno, fuori dai nostri confini, che lo rende particolarmente orgolioso: quello dell’8 luglio allo storico Montreaux Jazz Festival di Montreaux, in Svizzera, dove aprirà addirittura alla popstar Rita Ora.

Per festeggiare questi nuovi traguardi, ascoltiamo insieme Soldi:

