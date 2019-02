Soldi di Mahmood, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019, è la canzone più trasmessa dalle radio italiane questa settimana.

Continuano i successi per Mahmood. Il cantante milanese, dopo aver conquistato il Festival di Sanremo 2019 e aver piazzato il suo video in testa alla graduatoria delle clip ufficiali delle canzoni che hanno partecipato alla kermesse su YouTube (con oltre 13 milioni di views), si è ora preso anche la vetta delle canzoni più trasmesse nelle radio italiane.

Una certificazione importante, seppur quasi scontata nella prima settimana dopo il Festival. Ma quali sono le canzoni che hanno insidiato il suo primato?

Classifica EarOne: Soldi di Mahmood canzone più trasmessa in radio

In attesa dell’uscita del primo album, Gioventù bruciata, e del tour firmacopie, Mahmood si gode dunque tutta la pubblicità figlia della clamorosa vittoria a Sanremo.

Una soddisfazione per lui, anche considerando che il podio delle canzoni italiane più trasmesse dalle nostre radio in questa settimana post Festival è completato da due artisti che hanno messo piede sul palco dell’Ariston solo in qualità di ospiti quest’anno: Ligabue con Luci d’America e Marco Mengoni con Hola (I Say).

Di seguito il video ufficiale di Soldi di Mahmood:

Classifiche EarOne: le canzoni di Sanremo più trasmesse

E gli altri brani del Festival? Ovviamente diverse delle canzoni provenienti dalla kermesse occupano comunque posizioni di prestigio nella graduatoria delle canzoni italiane più trasmesse in radio.

Dopo il quarto posto di Vasco Rossi e il quinto di Eros Ramazzotti si piazza con un buon sesto posto Achille Lauro con la sua Rolls Royce, seguito da I tuoi particolari di Ultimo e da Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè. I primi dieci posti sono completati da Posso, di Carl Brave e Max Gazzè, e Anche fragile di Elisa.

Fonte foto: https://www.facebook.com/MahmoodWorld/

