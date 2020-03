I Korn hanno lanciato sul loro webstore delle mascherine nere con il loro logo, andate subito sold out, sicuramente a causa del Coronavirus.

Korn vendono mascherine con il loro logo: soldout per il Coronavirus

I Korn hanno cavalcato l’onda del Coronavirus e hanno realizzato delle mascherine con il loro logo che sono andate letteralmente a ruba.

Il gruppo, però, tiene a precisare che tali mascherine sono basiche:

“Sono comunemente utilizzati nelle strutture sanitarie per la protezione del paziente e sono spesso utilizzati anche per evitare che gli schizzi vengano a contatto con il viso di chi lo indossa.Tuttavia, le maschere chirurgiche non si chiudono perfettamente sul viso di chi lo indossa, né forniscono un livello affidabile di protezione dall’inalazione di particelle o virus sospesi nell’aria“.

Ecco una foto che mostra il design della maschera:

@Korn Korn started selling their own masks for $10 on their online webstore today…Aaaaaand they’re already sold out. No worries though, you can subscribe and be notified when they’re back in stock! @997theblitz pic.twitter.com/B9Q0ZAA7uP — RonniHunter997Blitz (@RonniHunter997) March 5, 2020

Le maschere erano sul webstore online dei Korn in vendita per 10 dollari.

Korn e maschere per Coronavirus: solo un business?

Se stai cercando di evitare il Coronavirus, probabilmente non dovresti indossare la mascherina dei Korn o qualsiasi altra maschera chirurgica.

Lo specialista in prevenzione delle infezioni – Eli Perencevich, professore di medicina ed epidemiologia presso il College of Medicine dell’Università dello Iowa – ha dichiarato a Forbes che:

“La persona in buona salute non ha bisogno di avere una maschera e non dovrebbe indossare maschere. Non ci sono prove che indossare maschere su persone sane le proteggerà. Le indossano in modo errato e possono aumentare il rischio di infezione perché si toccano il viso più spesso. Le maschere chirurgiche sono progettate per mantenere i germi nella maschera, non per tenerli fuori, quindi non dovresti indossarli a meno che non ti ammali”.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/korn