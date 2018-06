A quasi 20 anni dallo scioglimento gli Smashing Pumpkins sono pronti a tornare sul palco: e oltre all’imminente la tour, la band ha pubblicato un nuovo singolo, Solara.

Finalmente ci siamo, gli Smashing Pumpkins sono pronti a tornare. I tre membri originari della band, Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin hanno già annunciato il ritorno sul palco insieme dopo 18 anni di assenza: il loro reunion tour si chiamerà Shiny And Oh So Bright, e nell’attesa è arrivato anche il primo regalo ai fan, un nuovo singolo fresco di studio.

Il nuovo singolo degli Smashing Pumpinks, Solara

Non entravano in studio da 18 anni, e adesso che l’hanno fatto il risultato si chiama Solara. E chi temeva un ritorno più morbido e segnato dal compromesso, verrà zittito dalle prime tre note. Ascoltando la canzone sembra di rivivere gli anni d’oro della band, che dal 1991 aveva pubblicato dischi su dischi diventando una delle band di riferimento del panorama grunge e alternative rock di tutto il mondo.

La voce di Billy, le chitarre rabbiose e violente, quel senso di cupezza e inquietudine: insomma, in Solara gli ingredienti ci sono tutti. Ecco il nuovo singolo della band:

Smashing Pumpkins: il tour nel 2018

Come annunciato dal gruppo, il tour porterà in giro le canzoni dei primi 5 dischi della band. Ma con l’inedito le carte si sono rimescolate, e chissà che Billy e compagni non abbiano, in realtà, qualche altro asso nella manica da svelare quando i fan meno se lo aspettano.

Intanto le prime date sono state annunciate: si comincia ufficialmente il 12 luglio alla Gila River Arena de Glendale. Due mesi intensi per attraversare tutti gli Stati Uniti, con tappa finale (per ora) prevista a Nampa, al Ford Idaho Center, il 7 giugno.

Una reunion, quella degli Smashing Pumpkins, che non può che far gioire tutti gli amanti del rock. E qualcuno ha per caso detto disco nuovo? Calma, un passo alla volta…

