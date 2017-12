TREVISO – Picchiata a morte e poi gettata nel dirupo. Questa la ricostruzione più attendibile per spiegare la morte di Sofiya Melnyk, l’interprete 43enne di origine ucraina scomparsa il 15 novembre da Cornuda, in Veneto. La donna è stata uccisa e poi buttata in un burrone sul Monte Grappa: il corpo è stato trasportato là infilato dentro un sacco. L’identificazione del cadavere è arrivata dopo l’autopsia eseguita ieri a Treviso. , l’interprete 43enne di origine ucraina scomparsa il 15 novembre da Cornuda, in Veneto. La donna è stata uccisa e poi buttata in un burrone sul Monte Grappa: il corpo è stato trasportato là infilato dentro un sacco. L’identificazione del cadavere è arrivata dopo l’autopsia eseguita ieri a Treviso. I numerosi traumi riscontrati sono compatibili con una grave caduta, ma anche con un violento pestaggio, razionalmente – ipotizzano gli investigatori – con entrambi gli eventi. Proprio per cercare di avere ulteriori certezze sulla morte della donna Furlanetto ha disposto analisi approfondite sia a livello radiologico che tossicologico mentre l’entomologo forense Stefano Vanin, presente ieri all’esame nel dipartimento di anatomia patologica del Ca’ Foncello di Treviso, ha effettuato i prelievi necessari agli esami utili a inquadrare tempi e luoghi del decesso. Gli accertamenti medico legali dovranno chiarire se Sofiya fosse già morta quando è stata abbandonata nel burrone o se sia deceduta dopo. A sollevare il dubbio il fatto che il cadavere sia stato ritrovato rannicchiato quasi come se la donna, agonizzante, avesse cercato in qualche modo di proteggersi.

Sembra escluso che la donna sia stata uccisa con armi da fuoco, o da taglio. Il consulente tecnico del pm ha chiesto due mesi di tempo. All’esame hanno assistito anche i consulenti della famiglia dell’uomo indiziato di averla uccisa, Daniel Pascal Albanese, il 50enne di origine francese che conviveva con Sofiya e che, dopo la sua sparizione, si era suicidato, impiccandosi.

• IPOTESI OMICIDIO-SUICIDIO: SOSPETTATO IL CONVIVENTE

I carabinieri seguono la pista dell’omicidio-suicidio, come movente la gelosia. Il principale indiziato è proprio Albanese, ex consulente finanziario che forse non aveva saputo rassegnarsi all’idea della fine del loro rapporto. Secondo quanto trapela Sofiya era con Pascal le ultime ore prima della sua scomparsa. Lo confermerebbero alcuni filmati delle videocamere di sorveglianza analizzati dai carabinieri nel corso delle indagini.

Alcuni video ritraggono la donna in sua compagnia lungo la strada che conduce al Monte Grappa in auto, verso le 18.30 del giorno della sparizione. I due si sarebbero fermati alla gelateria ‘Ai due ponti’ di Onigo di Pederobba.

Sofiya (aveva frequentato un geologo settantenne emiliano che pagava il mutuo della sua casa), stava pensando di iniziare una nuova vita con un medico radiologo sessantenne trevigiano, di Montebelluna, il primo ad essersi allarmato per la sua scomparsa.

Di certo l’atteggiamento di Pascal aveva sollevato molti dubbi: non ha denunciato la scomparsa di Sofiya; ha tranquillizzato lui stesso la persona che Sofiya stava frequentando e che aveva chiamato a casa di Pascal per sapere come mai la donna non rispondesse al telefono; secondo quanto riferito da una vicina ha lungamente lavato l’auto in garage nei giorni seguenti la sparizione della donna.

È stato infine Pascal a inviare, la sera della scomparsa delle donna, un sms dal telefono di Sofiya a quello di Maugeri disdicendo l’appuntamento che i due amanti avevano per la cena? «Una delle mie amiche ha avuto una crisi e devo correre da lei», era il testo del messaggio. Parole che né le amiche di Sofiya né Maugeri hanno considerato fossero della donna. Di fatto l’ultimo segnale dal cellulare della 43enne ucraina, sparito dalle celle e mai ritrovato.

Dopo un mese e mezzo di ricerche, la vigilia di Natale era arrivata la svolta, il ritrovamento del cadavere da parte di alcuni cacciatori in un burrone ai piedi del terzo tornante della strada per il Monte Grappa. Il medico trevigiano aveva riconosciuto in un primo tempo gli stivaletti neri trovati accanto al corpo.