Splendido secondo posto per Sofia Goggia, al rientro dopo l’infortunio al malleolo, nel superG di Coppa del Mondo di Garmisch. L’azzurra completa la sua prova in 1’20″21 cedendo solo per 0″23 all’austriaca Nicole Schmidhofer (1’19″98), campionessa del mondo in carica della specialità. Terzo posto per la svizzera Lara Gut-Behrami (1’20″43) che si lascia alle spalle l’altra azzurra Federica Brignone (1’20″53) e la connazionale Corinne Suter (1’20″84). Altre tre italiane nelle prime 15: Marta Bassino (1’21″18) nona, Francesca Marsaglia (1’21″19) decima e Nadia Fanchini (1’21″24) undicesima.

