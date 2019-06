È online il video ufficiale del nuovo singolo di Tiromancino ‘Vento del sud’, il singolo da pochi giorni disponibile negli store digitali e in programmazione radiofonica. Il video, diretto dallo stesso Federico Zampaglione, è stato girato in Puglia, a Mottola nella provincia di Taranto, un posto caro all’artista romano che lì ha trovato un ”buen ritiro” lontano dalla frenesia della Capitale, un luogo baciato da quel ‘Vento del sud’ che Zampaglione canta nel suo nuovo inedito, dove tornare a godere delle cose semplici e della compagnia delle persone amate. ”’Vento del sud’ -racconta Zampaglione- è una canzone costruita su atmosfere tropicali e sognanti. Mi piaceva l’idea di un vento caldo e sensuale proveniente dal sud, che quasi per magia potesse spazzare via i nuvoloni che hanno tenuto banco fino ad ora. Sarà proprio questo vento a guidarci in tour per tutta l’estate”. Giovedì prossimo al Foro Annonario di Senigallia partirà il tour dei Tiromancino che vedrà la band esibirsi per tutta l’estate in giro per l’Italia con l’Ensemble Simphony Orchestestra.

Fonte