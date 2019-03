“So dove abiti, tu, tua moglie e il tuo cane di merda”. Decine di commenti su questo tono, con minacce, insulti e frasi diffamatorie nei confronti di Livio Sisto, consigliere con delega alla Tutela degli animali a Bari. E denunciarlo è lui stesso con un post sui social: “Mai avrei immaginato che tanto odio – scrive – e tanta acredine sarebbero pervenuti da un mondo in cui la sensibilità, l’amore per i più deboli e il rispetto per gli esseri viventi dovrebbero pervadere gli animi”.

Il riferimento è all’universo degli amanti degli animali, visto che a scatenare i commentatori sembra essere stato l’aggiornamento postato da Sisto nella giornata del 21 marzo sul tema dei gatti uccisi in città da parte di due branchi di cani randagi. Alle critiche di chi nelle scorse settimane aveva accusato il Comune di non fare nulla per impedire ai cani di continuare a uccidere indisturbati le colonie di gatti per strada, si sono aggiunte le accuse a Sisto a di dire falsità.

Infatti diversi utenti, tra cui il neocostituito ‘Movimento per la difesa delle colonie feline’, aveva annunciato attraverso la propria pagina Facebook che non risultavano accalappiamenti di cani del branco ritenuto responsabile della mattanza.

Il prossimo passo, come annuncia lo stesso consigliere, saranno le vie legali. “Sono basito e costretto ad intraprendere azioni legali per tutelare me stesso e la carica che rivesto – aggiunge – Io invito tutti voi ad abbassare i toni, a non farvi trascinare dalla rabbia. Impariamo tutti a gestire emozioni e situazioni. Facciamolo per un futuro migliore per noi, per i nostri figli. Consegniamo loro un mondo fatto di positività e spirito di iniziativa, senza violenza”.