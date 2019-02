Michela Moioli è sempre al vertice dello snowboardcross femminile. A Feldberg, dove è ripresa la Coppa del mondo dopo una pausa lunga un mese e mezzo, l’azzurra centra il podio numero 23 in carriera, chiudendo seconda alle spalle di una leggenda di questo sport come Lindsey Jacobellis. La statunitense riscatta la delusione mondiale, dove era rimasta fuori dalla finale, e dopo aver centrato il miglior tempo nelle qualificazioni conferma anche nelle finali di essere la numero uno conquistando il secondo successo stagionale e il 31esimo in carriera, restando in testa alla classifica generale.

Fonte