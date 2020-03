“Dedicata a tutti gli italiani, tenete duro”

– Immensa Michela Moioli: grazie al 2° posto nella big final in Sierra Nevada, alle spalle della francese Chloe Trespeuch, conquista per la terza volta la Coppa del Mondo di snowboardcross dopo i trionfi del 2016 e del 2018. Il 5° podio stagionale, il 29° in carriera, le consente di archiviare la pratica con una gara d’anticipo. La 24enne di Alzano Lombardo porta, infatti, a 900 i punti di vantaggio nei confronti dell’australiana Belle Brockhoff, giunta terza, e si rende matematicamente irraggiungibile prima della tappa conclusiva, in programma a Veysonnaz domenica 15 marzo. Moioli chiude così un’altra splendida stagione culminata nei successi a Cervinia e a Big White.

In gara c’è stato solo un momento di suspence, nei quarti di finale, quando la Moioli, nettamente in testa alla discesa, con le altre tre avversarie notevolmente attardate per una caduta, è a sua volta caduta in un curva a sinistra rischiando di uscire dal tracciato. La campionessa olimpica ha però ha avuto la freddezza di riprendere la marcia e ha concluso positivamente, nonostante la scarsa velocità. “Dedico questa vittoria a tutti gli italiani, ai bergamaschi e ai miei concittadini di Alzano Lombardo”, ha detto alla fine. “Sono emozionata: tengo a dire a tutti gli italiani e a tutti i miei amici di tenere duro. La situazione è difficile ma ne verremo fuori. Anch’io ho rischiato di non partecipare a questa gara. Sono contenta di avere raggiunto questo risultato, La caduta? Viaggiavo tranquilla verso il traguardo, quando sono scivolata in una curva a sinistra. Ho rischiato pure di uscire dalla pista, fortunatamente il mio vantaggio era davvero enorme e mi è bastato arrivare al traguardo. Diciamo che è stato un po’ imbarazzante… Nelle successive discese le cose sono andate decisamente meglio, fino alla big final dove ho provato con uno scatto di reni a sopravanzare Trespeuch. Sono felice, è stata una stagione difficile sin dall’inizio dal punto di vista sportivo, ancor più complicata nelle ultime settimane, ma sono rimasta sempre competitiva ai massimi livelli”.

Malagò: “Immensa, anche nella dedica”

Alla Moioli arrivano anche i complimenti del presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Grazie, Michela. Immensa: anche per la dedica alla tua città e al nostro Paese con quell’orgoglio che deve animare tutti gli italiani in questo momento difficile”, scrive su Twitter.

Uomini: Sommariva perde la vetta della classifica

Fra gli uomini si complicano leggermente le cose invece per Lorenzo Sommariva. Il 27enne valdostano, in Spagna con il pettorale di leader della generale, si è classificato 5°, subendo così il sorpasso di Alessandro Haemmerle che ha chiuso alle spalle del beniamino di casa Lucas Eguibar: l’austriaco sale infatti in vetta con 2960 punti, contro i 2950 di Sommariva, mentre Omar Visinin (eliminato nell’occasione nei quarti di finale per un undiceismo posto) è 3° con 2130 punti, tutto comunque è ancora da giocare. Il podio di giornata è completato dal tedesco Paul Berg, mentre Emanuel Perathoner è finito 7°, Filippo Ferrari 12° e Michele Godino 14°.