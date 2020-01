– Il team azzurro di snowboard parallelo, guidato da Cesare Pisoni, conferma la propria superiorità anche sulla pista austriaca di Bad Gastein, dove ha conquistato i due gradini più alti del podio al termine di una finale tutta italiana. Nell’atto decisivo, Daniele Bagozza si è imposto su Maurizio Bormolini, che è finito fuori pista: per il 24enne nato a Bressanone è il secondo successo nella Coppa del mondo, terzo podio in carriera. Il valtellinese torna a casa con qualche rimpianto dopo essere stato ad un passo dalla prima vittoria in Coppa del mondo. Bilancio positivo per Roland Fischnaller, giunto quarto dopo la sconfitta nella Small Final a favore del tedesco Stefan Baumeister: grazie a questo risultato, il 39enne resta saldamente in vetta nella classifica generale davanti proprio a Baumeister, staccato di 1280 punti.